Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, başta dört büyükler olmak üzere Süper Lig kulüplerinin mali anlamda büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, pandeminin 21 futbol kulübüne faturasının 1.2 milyar lira olduğunu açıkladı. Kulüp gelirlerinde yüzde 30-40 oranında kayıp olduğunu dile getiren Özdemir, “Meclis’teki Spor Kulüpleri Yasası, kulüp başkanlarını aşırı borçlandırmadan kurtaracak. Kulüplerin hepsinin Anonim Şirket (AŞ) olmasını istiyoruz” dedi.

Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile buluşmasında spor ekonomisine ilişkin şu mesajları verdi:

Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Eğer ben diyorum ki aşılanma büyük rakama çıkarsa bizde yüzde 30-35 kapasiteye çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz ‘stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz. Aşı çok sayıya ulaşırsa Mart 15’e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Herşey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu’na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Borçları çok büyük ama gelirleri de çok büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Hele dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borçları var. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı.

Kulüp gelirlerinde azalma

Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu. Hem yayıncı kuruluş hem gelirler düşünce üst üste koyduğunuz zaman spor kulüplerimizin yüzde 30’la 40 civarında gelirlerinde kayıp oldu. Pandemiyle ilgili 21 kulübün kaybını topladığınız zaman 1,2 milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. Pandeminin ve ekonomideki kurların artmasından dolayı kulüplerimizin uğradığı zarar.

Yayıncı kuruluşun ihale süresi

Gelecek sene yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bütün dünya yayıncı kuruluşlarını davet edeceğiz. Türkiye büyük bir nüfus, 83 milyon insan var. Bu sene 2020-2021 sezonu. 2021-2022’de bunların sözleşmesi bitiyor. Şu anda dördüncü yılları, bir yılları daha var. Biz 2021’in haziran ayından itibaren ihale hazırlıklarıyla beraber ilana çıkmak durumundayız. Bu senenin haziranı ile aralık ayı arasında yeni yayıncı kuruluşun ihale dosyasını hazırlayıp kamuoyuna çıkacağız. Bunu bütün ülkelere, bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları ‘gelin ihaleye girin’ diye davet edeceğiz. Pandemi de düzelme yoluna girerse bu yayıncı kuruluşla gelirleri arttırıcı iyi bir ihale yapabilirsek o zaman kulüplerimizin maddi durumları iyiye doğru gidebilir. Biz bir takım harcama limitleri sistemi getirdik. Bir Lisans Kurulu kurduk. Bütün takımların harcamalarını kontrol ediyorlar.

Bu şekilde transferde harcama limitlerine disiplin getirdik. UEFA bizim bu çalışmalarımızdan çok memnun. Dört büyüklerin şu anda borcunun tutarı 14 milyar TL. Türk futbolunun şu andaki gelirlerinin toplamı tahminen 750-800 milyon dolar. Ama Avrupa’nın altıncı büyüğüyüz. Futbol endüstrisinde, futbol ekonomisindeki büyüklüklerde Avrupa altıncısıyız. Meclis’teki Kulüpler Yasası var. Şirketleşmeyi önemsetiyor. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Çok destekliyoruz bunu. Bu düzenleme yasalaşırsa kulüp başkanı kendi döneminde bütçesinden fazla borçlanırsa kendine sorulacak, o onun borcu. Bu şekilde kulüp başkanlarının yönetimlerinin kulüplerini aşırı borçlandırma olayından kurtulmuş olacağız. Futboldaki ekonomik darboğazı bugün yarın değil ama 5 yıllık projeksiyonda kulüpleri düzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz.







