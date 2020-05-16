TFF Başkanı Nihat Özdemir CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Özdemir maçların seyircili oynanması ile ilgili tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarını Hafta Sonu'nda değerlendiriyor. İşte Özdemir'in açıklamaları:

Ligin başlaması bizim kendi başımıza aldığımız bir karar değil. Bizim hiçbir zaman Avrupa'dan futbol olarak kopmamız mümkün değil. 55 ülkenin üye olduğu UEFA'nın biz de bir üyesiyiz. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı UEFA ile danışarak yapıyoruz. Ayrıca TFF'nin Başkanvekili Sayın Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Birçok profesyonel arkadaşım da UEFA'nın çeşitli kurumlarında görev alıyorlar. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA'nın da görüşleri bizim için çok önemlidir. UEFA diyor ki bize; "Yapılabilirse, futbolcu ve insan sağlığı önde olmak üzere bu maçları oynayabilirseniz, temmuz sonuna kadar tamamlayın. Ben de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ağustos ayında oynayayım ve bunun finallerini ağustos ayı sonunda yapalım.

Bu bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü ağustos ayı sonunda yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu bizim için önemli.

İkinci taraf; Sayın Bakan Mehmet Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'in de olduğu telekonferans yaptık. Acaba haziran ayında başlanabilir mi? Bütün bunları değerlendirdik ve 7 tane üst, 3 de alt olmak üzere 10 senaryo hazırladık. Sayın Bakan'ın da görüşü bu. Karar bir istişareyle alındı ama alternatiflerimiz var. Ben diyorum ki; Ligler şimdilik haziranda başlayacak. Benim alternatiflerime göre temmuz ayının ortasında da ben başlayabilirim. 12-13-14 Ağustos'ta da ben bu ligi tamamlayabilirim gibi elimde 10'a yakın senaryom mevcut.

Bilim Kurulu kararları önemli

Neye bakacağız? Türkiye'de kovid-19 olayı nasıl gidiyor? Çok şükür çok iyi gidiyor. Bırakın çok iyi gitmesini, bence dünyada bu işi en başaran ülke Türkiye'dir. Sağlık altyapı yatırımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, Bilim Kurulu'nun almış olduğu etkili kararlarla biz bu noktaya geldik. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok Türkiye gelmektedir. Her gün daha iyiye doğru gidiyor.

12 Haziran'a daha neredeyse 1 ay var. Ama elimizde alternatiflerimiz var. Dolayısıyla zaman yönünden bir sıkışıklığımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı, şimdilik seyircisiz olmasına rağmen seyircili oynayabileceğiz, eğer her şey iyi giderse. Nasıl takımlarda önlemleri almışsak, stadyumda oturma düzeninden giriş çıkışların hepsinin planlamasını yaparak belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız.

Sağlık Bakanımızı çok takdir ediyorum. Bugün bu noktada olmamızın en büyük nedenlerinden birisi kendisidir ve onun Bilim Kurulu'dur, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz bu işi çok başarılı bir şekilde götürdük. Kendisine durumu anlattım ben. Biz başlangıç kararını almak istiyoruz dedim. Vefat sayısı Almanya'da 8 bine yakınken, benim Türkiyemde 4 bin. Almanya'da bugün Bundesliga başlıyor ve bizim için önemli bir rehber: Ne yaptılar, nasıl hazırlandılar?

Bir çok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bugün liglerine başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Sayın Bakan ile konuşurken dedi ki; "Biz direkt hiçbir şeyinize karışmayız. Siz kararınızı alırsınız." Ben o gün de TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolünü kendisine takdim ettim. İnceledi; kapsamlı, iyi bir protokol olduğunu kendisi bana ifade etti. "Siz yolunuza devam edin, başınız sıkıştığında bana soru sorabilirsiniz" dedi.

Yayıncı kuruluş açıklaması

Özdemir, "beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 2 yıl daha devam edecek. Son 3 ay haricinde ödemelerde problem yok. Kendileriyle görüşüyoruz. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin olmadığını söylüyorlar maçların olmadığın bu bölümde. Kendileriyle görüşüyoruz. Türkiye'ye çok büyük yatırım yaptılar. Bizim stratejik ortaklarımızdan biriler. Kendileriyle 2 yıl daha ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





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