TFF Başkanlığı’na aday olan Nihat Özdemir kimdir?

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Peki, Nihat Özdemir kimdir? İşte Nihat Özdemir’in biyografisi…

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini burada tamamladı. 1967 senesinde Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Ege Üniversitesi endüstri bölümünde master yaptı. Limak Holding'in temellerini attı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in kurucu ortağıdır.

Nihat Özdemir, 90'lı yıllarda Ankara sanayi odası meclis başkanlığı görevlerinde bulundu. 1995-1996 seneleri arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 senesinden itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

Halen LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir isminde oğlu ve Ebru Özdemir isminde bir kızı vardır.