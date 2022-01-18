TFF bir hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
TFF, bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Hakem tedbir amaçlı karantinaya alındı ve tedavisine başlandı. Hakemin ismi açıklanmadı ancak Kayserispor - Başakşehir maçının hakemi değiştiği için koronavirüse yakalanan hakemin Mete Kalkavan olduğu tahmin ediliyor.
18 Ocak 2022, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. TFF Sağlık Kurulu, bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin başladığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
Hakemin ismi açıklanmadı ancak Kayserispor - Başakşehir maçının hakemi değiştiği için koronavirüse yakalanan hakemin Mete Kalkavan olduğu tahmin ediliyor. Maçın hakemi Mete Kalkavan yerine Volkan Bayarslan oldu.