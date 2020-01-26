Federasyondan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak."

Ayırca Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması gereken B. Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı da ileri bir tarihe ertelendi.

Saygı duruşu yapılacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.



