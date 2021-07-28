TFF ibra edildi, tarihi karar alındı: Atama değil seçim

TFF Olağan Genel Kurulu'ndan merakla beklenen karar çıktı. "TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği" önergesi 3'te 2 çoğunluk sağlanarak kabul edildi.

Nihat Özdemir'in açıklamaları ise dikkat çekiciydi. Özellikle Ali Koç'un sert eleştirilerine yönelik açıklamalar yapan Özdemir'in bazı cümleleri şöyle:





"Kendi işim için bu kadar çabalamadım"

Bakın arkadaşlar. Beinsports ile yaptığımız mücadeleyi, 71 yaşındayım, kendi işim için yapmadım. Dünyaca önemli işler yapıyoruz, barajlar, köprüler, binalar... Gerçekten bu iş kadar uğraşmadım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Biz 4 arkadaş bu mücadele ile bu duruma getirebildik. Sayın Fikret Orman, Mehmet Sepil, Çebi döneminde elimizden geleni yaptık ancak bu kadar yapabildik. Pandemi hemen hemen iki yıl sürdü. Türkiye’deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca sözleşmede 'Herhangi bir durumda uyarlama yapılacak' maddesi var. Ana sözleşmede var bu. Sayın Göksel bey bunu hatırlar. İki yılda aldığımız para 5 milyar artı KDV'dir. Bu paranın sadece %4’nü federasyona gerisini ise tüm liglere ve hakemlere harcadık.

"İhaleyi ben yapmadım"

Ali Koç, "Yayıncı kuruluşla sorun var mı, yok mu?" diye soruyor. Yayıncı kuruluşla probleminiz var mı evet tabii ki var. 4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Ama federasyondan ve kulüplerden 4 temsilci vardı. Biz göreve geldiğimizde 1 Haziran 2019 da Bein Genel Müdürlüğüne gittim ve 3 sayfa liste koydular önümüze. Sorunlar, sorunlar, sorunlar... Elimizden geldikçe sorunları hallettik. Büyük sıkıntı çekiyoruz sayın Ali Koç. Şimdi son bir hedefimiz kaldı. Son yıl taksitini son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak ve bu rakamı da bağlarken tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Ağaoğlu ve Kulüpler Birliğinin yönetim kurulu ile görüşeceğiz. Anlaşmayı imzalayacağız. Bunu yaparken de kendi başımıza hareket etmeyeceğiz. İlk yüzde 25 taksitini de alacağız siz kulüplerimize dağıtacağız.

"Alt liglerde durum daha vahim"

4 büyüklerin yayıncı kuruluş geliri belki yüzde 40’ı bulmuyor. Ama ikinci, üçüncü lig takımlarında yüzde 70’i yüzde 90’ı buluyor. Dört kulüp beni aramıyor fakat diğer kulüplerle telefonlarımız durmuyor. Çoğu başkan parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda bu kadar mesai yapmıyorum. Son yılında pazarlığını bitireceğiz ve size sunacağız. Sizden olur alıp yolumuza öyle devam edeceğiz

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