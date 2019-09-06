TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Bahçıvan'dan 19.05 çağrısı
TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Bahçıvan'dan, Fatih Terim'in cezasının da içinde bulunduğu PFDK kararlarını açıklayan TFF'ye çağrıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasının da yer aldığı PFDK kararlarını 5 Eylül Perşembe akşamı açıklamıştı. Kararın detaylarını ise TFF'nin resmi Twitter hesabından 19:05'te paylaşılmıştı. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, kararın Twitter'dan açıklandığı saatle ilgili açıklamada bulundu.
Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19:05'te yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir" dedi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05'de yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir.</p>— Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) <a href="https://twitter.com/erdal_bahcivan/status/1169891237676978177?ref_src=twsrc%5Etfw">September 6, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>