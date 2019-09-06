Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasının da yer aldığı PFDK kararlarını 5 Eylül Perşembe akşamı açıklamıştı. Kararın detaylarını ise TFF'nin resmi Twitter hesabından 19:05'te paylaşılmıştı. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, kararın Twitter'dan açıklandığı saatle ilgili açıklamada bulundu.

Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19:05'te yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir" dedi.