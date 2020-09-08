TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.
08 Eylül 2020, Salı 15:28 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
PROGRAM:
Tarih:
9 Eylül 2020, Çarşamba
Saat:
10.30 - 11.00 Karşılama ve İkram
11.00 - 12.00 İmza Töreni
Yer:
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva, Beykoz / İstanbul
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