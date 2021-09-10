TFF Okan Buruk ile anlaşma sağladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yolları ayırdı ve yeni hocasını arıyor. Birçok hocanın adı geçti ancak Okan Buruk'la anlaşma sağlandı.

TFF, Norveç maçını düşünerek elini çabuk tutmak ve yeni hocasını hemen belirlemek için çabalıyor.

Okan Buruk'un kariyerinde Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğun var. Henüz hiç büyük takım çalıştırmayan 47 yaşındaki Buruk, sezon başında Süper Lig ekiplerinden gelen tüm teklifleri reddetmişti.

Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar ve puan ortalamaları şöyle:

2013-14 Elazığspor: 33 maç - 1.24 puan

2014-15 Gaziantepspor: 42 maç - 1.29 puan

2015-16 Sivasspor: 11 maç - 0.73 puan

2016-17 Göztepe: 33 maç - 1.58 puan

2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç - 1.51 puan

2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç - 1.41 puan

2019-21 Başakşehir: 76 maç - 1.62 puan



