TFF Okan Buruk ile anlaşma sağladı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına Okan Buruk geliyor. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından görüşülen Buruk'la anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde geleceği tahmin ediliyor.
10 Eylül 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yolları ayırdı ve yeni hocasını arıyor. Birçok hocanın adı geçti ancak Okan Buruk'la anlaşma sağlandı.
TFF, Norveç maçını düşünerek elini çabuk tutmak ve yeni hocasını hemen belirlemek için çabalıyor.
Okan Buruk'un kariyerinde Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğun var. Henüz hiç büyük takım çalıştırmayan 47 yaşındaki Buruk, sezon başında Süper Lig ekiplerinden gelen tüm teklifleri reddetmişti.
Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar ve puan ortalamaları şöyle:
- 2013-14 Elazığspor: 33 maç - 1.24 puan
- 2014-15 Gaziantepspor: 42 maç - 1.29 puan
- 2015-16 Sivasspor: 11 maç - 0.73 puan
- 2016-17 Göztepe: 33 maç - 1.58 puan
- 2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç - 1.51 puan
- 2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç - 1.41 puan
- 2019-21 Başakşehir: 76 maç - 1.62 puan
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