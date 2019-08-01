TFF Süper Kupa maçını Meler yönetecek

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

01 Ağustos 2019, Perşembe 18:10
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TFF Süper Kupa maçını Meler yönetecek

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

AA

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