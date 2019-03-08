TFF'de başkanlık seçimi 1 Haziran 2019'da yapılacak
TFF'den yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Öte yandan yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmelerdede bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
İşte yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan ise TFF Yönetim Kurulu asıl üyesi oldu.