Antalya deplasmanından dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için dün Eryaman Stadı'nda taraftarlar biraraya gelip özlenen görüntüler ortaya koyarken, Türkiye Futbol Federasyonu da olaya kayıtsız kalmadı ve örnek bir davranışa imza atma kararı aldı.

Ankaragücü Yönetim Kurulu, Bursaspor karşılaşmasının gelirini, Çakır ve Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacağını açıklamasının ardından bir yardım da TFF'den geldi. Federasyonun, dün yaptığı toplantının ardından iki aileye de para yardımda bulunacağı öğrenildi.