TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rize'deki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

11 Aralık 2018, Salı 16:55
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TFF'den başsağlığı mesajı

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: 

"Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz."

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