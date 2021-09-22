TFF'den Erhan Çelenk ve Altay'a centilmenlik tebriği
Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor - Altay maçında Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk takdir toplayan bir harekete imza atmıştı. Tehlikeli bir pozisyon yaratma fırsatı varken rakibinin sakatlandığını gören çelenk, topu taca atmıştı. TFF, konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak, örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk’i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz" denildi.
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