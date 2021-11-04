Futbol TFF'den Galatasaray açıklaması: Ceza verilmesi mümkün değildir

TFF'den Galatasaray açıklaması: Ceza verilmesi mümkün değildir

Futbol

TFF'den Galatasaray açıklaması: Ceza verilmesi mümkün değildir

TFF, Galatasaray'ın Lokomotiv maçına tam kapasiteli seyirci alma kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Galatasaray'a ceza verilemeyeceği bildirildi.

04 Kasım 2021, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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TFF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise son yaptığı açıklamada, "Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Cezası, bedeli neyse öderiz" demişti.

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