TFF'den İngiltere'nin milli takım kararıyla ilgili açıklama geldi
İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularla ilgili açıklama geldi. Premier Lig kulüpleri, Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeme kararı almıştı.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı açıklanmıştı. Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor. TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.
Türkiye 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ ile Dünya Kupası eleme grubunda karşılaşacak.
BUNLARI DA OKUYUN