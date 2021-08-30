Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı açıklanmıştı. Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor. TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.

Türkiye 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ ile Dünya Kupası eleme grubunda karşılaşacak.