TFF'den maçlar için erteleme kararı
TFF, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Süper Lig'deki Göztepe –Alanyaspor maçı da dahil 4 maçın ertelendiğini duyurdu.
30 Ekim 2020, Cuma 16:40 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı, bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.
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