TFF’den naklen yayın ihalesi ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve Yayın İhale Komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir.

Avrupa’nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma, biri alternatif olmak üzere 15 teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.

Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.

Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yayın İhale Komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir" denildi.

YAYIN İHALESİNE KİMLER TEKLİF VERDİ?

Öte yandan bugün gerçekleştirilen komisyon toplantısında hangi firmaların teklif sundukları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, mevcut yayıncı kuruluş BeIN, Türk Telekom ve Saran Group'un genel paket için teklif verdiği, yurt içi ve yurt dışından bazı firmaların ise alternatif paketler için taleplerini ilettiği öğrenildi. Daha önce ihaleyi kazanan firma ya da firmaların 21 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Bugünkü açıklamada firmalara 18 Şubat tarihine kadar ek süre tanınırken ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılacağına dair bilgi de paylaşıldı.

Uğur DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

İlgili Haberler Serdar Dursun için özel maske yapılacak



