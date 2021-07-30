Futbol TFF'den orman yangınları için kart projesi

TFF'den orman yangınları için kart projesi

Futbol

TFF'den orman yangınları için kart projesi

Türkiye Futbol Federasyonu, ülke genelinde başlayan orman yangınları için bir proje başlattı. Projeye göre 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek.

30 Temmuz 2021, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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TFF, yurt genelindeki orman yangınlarına sessiz kalmadı. Fidan dikme kampanyasına desteğini açıklayan federasyon, şu kararı aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."


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