TFF'den orman yangınları için kart projesi
Türkiye Futbol Federasyonu, ülke genelinde başlayan orman yangınları için bir proje başlattı. Projeye göre 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek.
30 Temmuz 2021, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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TFF, yurt genelindeki orman yangınlarına sessiz kalmadı. Fidan dikme kampanyasına desteğini açıklayan federasyon, şu kararı aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."
https://twitter.com/TFF_Org/status/1420751714731249674
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