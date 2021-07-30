TFF, yurt genelindeki orman yangınlarına sessiz kalmadı. Fidan dikme kampanyasına desteğini açıklayan federasyon, şu kararı aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."



