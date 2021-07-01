Futbol TFF yeni sezon için seyirci oranını açıkladı

TFF yeni sezon için seyirci oranını açıkladı

Futbol

TFF yeni sezon için seyirci oranını açıkladı

Yeni sezonda stadyumlara alınacak seyirci kapasitesi açıklandı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
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TFF'nin son dakika açıklamasına göre 2021-2022 sezonunda maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek.

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