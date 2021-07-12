Futbol TFF'den Yunanistan tepkisi: Kabul edilemez

TFF'den Yunanistan tepkisi: Kabul edilemez

Futbol

TFF'den Yunanistan tepkisi: Kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

İSTANBUL (DHA)

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