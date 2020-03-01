TFF'nin resmi sitesinde Beşiktaş'ın başkanı Erdal Torunoğulları
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Futbol AŞ'nin başında kim varsa onu başkan olarak kabul edeceğini kulübe bildirmişti. Beşiktaş'ın seçimliş başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Futbol AŞ'nin başına geçmediği için TFF'nin resmi sitesinde Beşiktaş başkanı olarak Erdal Torunoğulları'nın adı yazıldı.
01 Mart 2020, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın başkanı TFF'ye göre Erdal Torunoğulları. Federasyon, Beşiktaş'a bir yazı göndererek kulübün başkanı olarak Futbol AŞ'nin başındaki kişiyi muhatap alacağını bildirmişti.
Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Futbol AŞ'nin başına geçmemesi neticesinde TFF, kurallar gereği kendi web sitesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak Erdal Torunoğulları'nın adını yazdı.
Ahmet Nur Çebi'nin ekibinde yer alan Erdal Torunoğulları, Çebi'nin isteğiyle Futbol AŞ'nin başındaki isim olmuştu. Torunoğulları, Çebi'den önceki başkan olan Fikret Orman'la da uzun süre çalışmış, Orman'ın görevi bırakmasının ardından yola eski ekip arkadaşı Ahmet Nur Çebi ile devam etmişti.