Beşiktaş'ın başkanı TFF'ye göre Erdal Torunoğulları. Federasyon, Beşiktaş'a bir yazı göndererek kulübün başkanı olarak Futbol AŞ'nin başındaki kişiyi muhatap alacağını bildirmişti.

Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Futbol AŞ'nin başına geçmemesi neticesinde TFF, kurallar gereği kendi web sitesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak Erdal Torunoğulları'nın adını yazdı.

Ahmet Nur Çebi'nin ekibinde yer alan Erdal Torunoğulları, Çebi'nin isteğiyle Futbol AŞ'nin başındaki isim olmuştu. Torunoğulları, Çebi'den önceki başkan olan Fikret Orman'la da uzun süre çalışmış, Orman'ın görevi bırakmasının ardından yola eski ekip arkadaşı Ahmet Nur Çebi ile devam etmişti.

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