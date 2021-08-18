Magazin Thandie Newton'ın kızı Nico Parker galada annesinden rol çaldı

Thandie Newton'ın kızı Nico Parker galada annesinden rol çaldı

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Thandie Newton'ın kızı Nico Parker galada annesinden rol çaldı

Hollywood ünlülerinin çocuklarının da kendilerinin ayak izlerini takip etmeleri şaşılacak bir durum değil. Özellikle de sinemanın bir dönemine damgasını vuran ünlülerin kız çocukları gün geliyor, onlarla meslektaş oluyor. Bunun son örneklerinden biri de dün gece düzenlenen galada gözler önüne serildi. Üstelik, annesinin meslektaşı olan genç oyuncu kelimenin tam anlamıyla "rol çaldı."

18 Ağustos 2021, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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Deneyimli oyuncu Thandie Newton, önemli rollerinden birini üstlendiği Reminiscence (Zihin Gezgini) adlı filmin galasına 16 yaşındaki kızı Nico Parker ile birlikte katıldı. 49 yaşındaki Newton'ın, kendi gençlik yıllarındaki görüntüsünü hatırlatan kızı Nico Parker, hem güzelliği hem de giyim tarzı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. 

1970'LERİN MODASI 

Thandie Newton ile İngiliz yapımcı, yönetmen ve senarist Ol Parker'ın evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Nico Parker, 1970'li yılları anımsatan kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

AYNI FİLMDE OYNADILAR 

Uzun boyu, güzelliği ve endamıyla da başta annesi olmak üzere film ekibindeki herkesten rol çaldı. Anne- kız aynı filmde kamera karşısına geçmenin mutluluğunu da yaşadı bir kez daha.

BİRLİKTE POZ VERDİLER 

Nico Parker, annesiyle birlikte kameralara uzun uzun poz verdi. Thandie Newton ile Parker, zaman zaman kırmızı halıda birbirlerine sevgi gösterisinde de bulundu.

SEVGİ GÖSTERİSİ 

Nico Parker, annesiyle birlikte kameralara uzun uzun poz verdi. Thandie Newton ile Parker, zaman zaman kırmızı halıda birbirlerine sevgi gösterisinde de bulundu.

Neredeyse çocukluğundan beri kırmızı halıya alışkın olan Nico Parker, ilk oyunculuk deneyimini Tim Burton'ın yönettiği 2019 tarihli Dumbo adlı filmle yaptı. Bu sayede de tanınırlığını artırdı. Genç kız daha sonra Naomie Haris ve Jude Law ile birlikte The Third Day adlı mini dizide oynadı. Nico Parker, yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Lisa Joy'un üstlendiği Reminiscence adlı filmde de annesi Thandie Newton ile birlikte kamera karşısına geçti.

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