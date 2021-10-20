Thanos’un kardeşi Eros’u canlandıracak kişi belli oldu

Christopher Nolan’ın 2017 yapımı Dunkirk filmiyle müzik dünyasından sinema dünyasına transfer olan Harry Styles, Marvel Sinematik Evreni’ne giriş yapıyor. Variety yazarlarından Matt Donnely, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Chloe Zhao yönetmenliğinde çekilen Eternals filminde Harry Styles’ın da yer aldığını duyurdu. Filmin prömiyerine katılan Donnely, Avengers’ın başa bela isimlerinden Thanos’un (Josh Brolin) vurdumduymaz ve çapkın kardeşi Eros’un Eternals’ta yer aldığını ve Harry Styles tarafından canlandırıldığını belirtti.

Thanos’un anne-babası olan A’Lars ve Sui-San isimli iki ölümsüzün en küçük oğlu Eros’un Marvel Sinematik Evreni’nde önemli bir yere sahip olacağı konuşuluyor. Harry Styles’a ek olarak ana oyuncu kadrosunda Gemma Chan, Kit Harrington, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh ve Don Lee gibi isimlerin yer aldığı Eternals, 5 Kasım’da vizyona girecek.

Kaynak: NTV

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