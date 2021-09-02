THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı

Eğitim-öğretim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda 13 alt performans göstergesi puanlarının toplanmasıyla oluşan THE 2022 sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında 1. oldu.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, “Üniversitemiz çeyrek asırdır adından başarılarıyla söz ettiriyor. İş birliklerimizi ve bilginin paylaşılması yönündeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.