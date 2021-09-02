THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı
93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi değerlendiren Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2022 endeksi sonuçları açıklandı.
02 Eylül 2021, Perşembe 11:53 Son Güncelleme:
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Eğitim-öğretim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda 13 alt performans göstergesi puanlarının toplanmasıyla oluşan THE 2022 sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında 1. oldu.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, “Üniversitemiz çeyrek asırdır adından başarılarıyla söz ettiriyor. İş birliklerimizi ve bilginin paylaşılması yönündeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.
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