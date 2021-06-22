The Batman setlere geri dönüyor
Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca ertelenen The Batman'in çekimleri yeniden başlıyor.
22 Haziran 2021, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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Daha önce çekimleri salgın nedeniyle duran The Batman'in yeniden çekilmesi gereken sahneleri için sete dönüş yapılacağı açıklandı. Yıldız oyuncular Robert Pattinson ve Colin Farrell, çekimler için Glasgow'a gidecek. NTV'de yer alan habere göre, The Batman ekibinin sözcüsü, yeniden çekimlerin yapılacak olması hakkında, "Şubat ayında İskoçya'da yapılan çekimler konusunda büyük bir heyecan vardı. Film ekibi temmuz ortasında sete dönüş yapmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.
Matt Reeves'in yönetmeni olduğu ve merakla beklenen filmin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.