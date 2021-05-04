Kültür & Sanat 'The Big Bang Theory kimsenin bilmediği sebeplerden bitti'

'The Big Bang Theory kimsenin bilmediği sebeplerden bitti'

Kültür & Sanat

'The Big Bang Theory kimsenin bilmediği sebeplerden bitti'

The Big Bang Theory'de Amy'i canlandıran Mayim Bialik, sevilen dizinin kamuoyunun bilmediği nedenlerle bittiğini öne sürdü.

04 Mayıs 2021, Salı 09:17 Son Güncelleme:
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Bir grup bilim insanını konu alan ve 12 sezon yayımlanan komedi dizisi The Big Bang Theory'de Amy'yi canlandıran Mayim Bialik, sitcom'un sona ermesinde daha önce iddia edilenden daha fazla etken olduğunu belirtti. Us Weekly'ye konuşan oyuncu, "Dizinin sonlanmasını tanımlama şeklim kamuoyunun bilme şansının olmadığı birçok etken bulunduğunu, dizinin neden devam etmediğinin ardındaki kararları neyin etkilediğini söylemekti" ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre Bialik "Jim'le birlikte çalışmaya minnettar olan ve hayatımızın geri kalanında bizi nelerin beklediğini görmeye istekli biri olarak sanırım farklı bir şeye geçme zamanımızın geldiğine dair genel bir his vardı" dedi.

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