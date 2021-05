Ülkemizde Korku Seansı ismiyle bilinen The Conjuring serisinin üçüncü filmi The Devil Made Me Do It'ten yeni bir klip paylaşıldı. Korku ve gerilimi son derece iyi harmanlayan filmde doğaüstü olaylara tanık oluyoruz. Yayınlanan klipte Lorraine Warren ile birlikte kendimizi bir ormanda buluyoruz. Lorraine, yeteneği sayesinde gördüklerinin peşinden giderken kendini uçurumun kenarında buluyor.









FİLMİN KONUSU

Beyazperde'de yer alan habere göre, Michael Chaves'in yönetmeni olduğu The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 1981 yılında yaşanan olaylara götürüyor. Arne Cheyenne Johnson'ın cinayetten tutuklanması ve devamında gelen dava sürecinde kendini savunma şekli, tarihi kazınmıştı. Johnson, cinayeti ona şeytanın yaptırdığını söylüyordu. Dava sayesinde Amerika tarihinde ilk kez biri suçsuzluğunu kanıtlanamayan olaylarla kanıtlamaya çalışmıştı. Filmde burada devreye Ed ve Lorraine Warren çifti giriyor. Zanlının bahsettiği şeytani varlıkları araştırmaya girişiyorlar.

11 HAZİRAN'DA GÖSTERİMDE

The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 11 Haziran 2021 tarihinde ülkemizdeki sinemalarda gösterimini yapmaya başlayacak. Yurt dışında ise HBO Max üzerinden 4 Haziran'da izleyici karşısına çıkacak.