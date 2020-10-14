The Crown dizisinin dördüncü sezonundan fragman geldi

The Crown'un yeni ve dördüncü sezonu, 70'li yılların sonlarında Olivia Colman'ın canlandırdığı Kraliçe Elizabeth ve elbette ailenin, müzmin bekar Prens Charles'a bir gelin bulmak ve ailenin devamını sağlama alma üzerine yaptıkları girişimlere odaklanacak.

Olivia Colman, Kraliçe Elizabeth'i canlandırıyor

Bunun yanı sıra, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı olan, Gillian Anderson'ın canlandırdığı Margaret Thatcher'ın katı kuralları ve bölücü politikalarının etkilerinin yaşanmaya başlandığı dönem de bu sezonun konuları arasında. Thatcher'ın tutumu, kraçileyle arasını bozacak ve ülkeyi savaşa soktuğunda her şey daha kötü bir hal alacak.

Prens Charles'ın genç Diana Spencer (Emma Corrin) ile olan aşkı, İngiliz halkını birleştirmek için önemli bir adım olarak görülecek.

Dizinin yaratıcı kalemi Peter Morgan yine görevinin başında. Dizinin oyuncu kadrosunda; Prenses Margaret rolünde Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü rolünde Tobias Menzies, Prenses Anne rolünde Erin Doherty, Camilla Parker Bowles rolünde Emerald Fennell ve Kraliçe Anne rolünde Marion Bailey yer alıyor.

Beşinci sezonda ise Kraliçe rolünü Imelda Staunton canlandırırken, Elizabeth Debicki, Prenses Diana rolünü üstlenecek. Lesley Manville, Helena Bonham Carter ve Vanessa Kirby'nin ardından Prenses Margaret rolünü devralırken, geçtiğimiz yılın Oscar adayı olan Jonathan Pryce, dizideki son Prens Philip'i olacak. 'The Crown', 6. sezona kadar sürecek.







