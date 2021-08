Netflix, sevilen dizilerinden The Crown'ın silinen sahnesini hayranlarla paylaştı. Söz konusu sahne Prenses Diana ve Prens Charles'ın kırılgan ilişkisini gözler önüne seriyor. Videoda Prenses Diana'yı canlandıran 25 yaşındaki Emma Corrin, Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) müzikalinden "All I Ask Of You" parçasını seslendiriyor. The New York Post'un aktardığına göre söz konusu sahne 1988'de Prenses Diana'nın Prens Charles'a 7. evlilik yıldönümü hediyesi olarak bahsi geçen şarkıyı söylediği iddiasına dayanıyor. Çift 4 yıl sonra boşanmıştı. Bustle'ın haberindeyse sahnenin, 4. sezonun 9. bölümü için çekildiği belirtildi. Bölümde Prenses Diana, Prens Charles'a şunları söylüyor:

Performans sergilemeyi seviyorum, kendimi en iyi bu şekilde ifade edebiliyorum.

The Crown'ın hikaye akışında müzikalin hayranı olan Diana, bu kişisel hediyenin zor durumdaki evliliklerini onaracağını umuyor.

Silinen sahne Diana'yı, performansının kaydını odasında tek başına, sessizce izlerken gösteriyor.

Vulture'a daha önce verdiği röportajda Corrin sahnenin çekimlerinin çok zor olduğunu söylemişti:

Şan eğitimi aldım ama bu çok tuhaftı çünkü Diana gibi şarkı söylemek zorundaydım ve aynı zamanda yapabileceğimden daha kötü olması gerekiyordu çünkü Diana'nın sesi eğitimli değildi.

Sahne Diana'nın performansını West End tiyatrosunda sergilediğini gösteriyor ancak Leydi Di'nin şarkıyı söylerken dans edip etmediği konusunda kesin bir bilgi olmadığı ifade edildi.

Dizinin geçen yıl kasımda yayımlanan 4. sezonunda yer alan sahne ilk kez paylaşıldı.

Kaynak: Independent Türkçe