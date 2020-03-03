Japonya'nın Yokohama Limanı'nda 3 bin 700 yolcu ve mürettebatıyla koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir ay süreyle karantinada tutulan The Diomand Princess cruise gemisinin tahliyesi tamamlandı. Gemi, 705 kişiyle Çin dışında en fazla vakaya rastlanan yer olurken, geçtiğimiz hafta iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Gemiyi son terk eden kişi ise 41 yaşındaki İtalyan kaptan Gennaro Arma oldu. Çalıştığı şirket ve geminin hayatta kalan yolcuları tarafından kaos ortamındaki kriz yönetim biçimi ve herkes tahliye edilene kadar gemiyi terk etmemesi nedeniyle adeta 'kahraman' ilan edildi. Pazar günü kaptan Arma ve mürettebatının gemiyi son terk edenler olduğunu yazan İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre, ekip zaten gemiden son ayrılacak kişiler olmaya söz vermişti.

'Dünya bizi izliyor'

Kariyerinin belki de en zorlu sınavını veren Arma, yolculara sık sık bildirimlerde bulunarak, morallarinin bozulmaması için elinden geleni yaptı. Singapurlu Today gazetesinin haberine göre kaptan Gennaro Arma, "Bir aile olarak kalacağımıza eminim, bu yolculuğu hep birlikte başarıyla tamamlayacağız" mesajları göndererek, yolcuların ruhsal durumlarını kontrol altında tutmaya çalıştı. Arma, daha sonra gönderdiği mesajlarında "Dünya bizi izliyor. Bu, gücümüzü göstermek için bir başka neden" ifadelerini kullandı. Kaptanın gemiyi terk ederken çekilen fotoğrafı, Facebook'ta binlerce kez paylaşılırken, geminin yolcuları fotoğrafın altına teşekkür ve hayranlıklarını ifade eden yorum yağmuruna tuttu.







