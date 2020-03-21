İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı listede, Anadolu Ajansı muhabiri Özge Elif Kızıl'ın Ankara'da çektiği fotoğrafı görenlerin yüzünde gülümse oluştu. Fotoğrafta, Ankara'ya bağlı Keklik Pınarı'nın karlı sokaklarında oyun oynayan çocuklar görülüyor. Aralarında İtalya, Brezilya, Suriye gibi ülkelerin bulunduğu listede, daha çok corona virüs nedeniyle başlayan karantina günlerine ait fotoğrafların bulunduğu dikkat çekiyor. Listede, corona virüs önlemleri kapsamında boş kalan yollar ve insanların evlerinde, sosyal yaşantıdan uzak hallerini görmek mümkün.

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