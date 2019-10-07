The Irishman filmi için geri sayım başladı

Oscarlı oyuncular Al Pacino (79) ve Robert de Niro (76), 70’lerdeki gangster filmleri ile hafızalara kazınmıştı.

İkili, Oscarlı yönetmen Martin Scorsese’in (76) yönettiği yeni mafya filmi ‘Irishman’ için 2016’da yeniden kamera karşısına geçmişti.

Filmin gösterime girmesine az kaldı.

Başrollerde Oscarlı Joe Pesci (76) ve Harvey Keitel’ın da (80) olduğu film, De Niro’nun oynadığı mafya tetikçisi ‘Frank Sheeran’ın hayatını anlatıyor.

Geçen hafta galası yapılan ve eleştirmenlerin ‘tarihin en iyi gangster filmi' diye ifade ettiği filmin bilgilerini derledik.





Devler karması









● Film, yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Mafya tetikçisi Frank Sheeran’ın 5 yıl boyunca verdiği röportajlarından yazılan ‘I Heard You Paint Houses’ romanı sinemaya uyarlandı.

● De Niro ve Scorsese’in birlikte çalıştıkları 9’uncu film. İkili, ‘Taksi Şoförü’, ‘Sıkı Dostlar’ gibi büyük yapımlara birlikte imza atmıştı

● Al Pacino, kariyeri boyunca ilk kez Scorsese filminde oynuyor.









● Yüzyılın yönetmenlerinden biri olan Martin Scorsese, ‘Köstebek’ filmiyle 2007’de ‘En İyi Yönetmen Oscarı’nı kazanmıştı.

● 2016’da çekimlerine başlanan film, toplam 108 günde tamamlandı.

● 2010’da kariyerini durdurduğunu açıklayan Joe Pesci, bu filmle yeniden sinemaya döndü.

● Çekimleri 3 yılda tamamlanan film, en az 40 film çeken Martin Scorsese’in en pahalı yapımı. The Irishman 160 milyon dolara mal oldu.

● Yüksek bütçesi nedeniyle filmin yapımını dijital yayın platformu Netflix üstlendi. Bu nedenle film 1 Kasım’da sinemalarda, 27 Kasım’da da Netflix’te vizyona girecek. Bu sayede Netflix’in Oscar, Altın Küre gibi ödüllerde şansı artacak.

● Robert De Niro ve Joe Pesci, 1990 yapımı Scorsese filmi ‘Goodfellas’ta (Sıkı Dostlar) başrolü paylaşmıştı. De Niro ve Al Pacino, 1974 yapımı ‘Godfather II’de (Baba 2) birlikte rol almıştı.





Al Pacino, filmde ABD’nin en büyük sendikacılarından biri olan ‘Jimmy Hoffa’ karakterine hayat veriyor.









Ustalara sahneleri beğendirmek kolay olmadı

Robert De Niro





Çekimlerin 3 yılı bulmasında filmde kullanılan özel efektler etkili oldu. ‘Frank Sheeran’ın hem gençlik hem yaşlılık yıllarını anlatan filmde hiçbir oyuncu için protez makyaj veya dublör kullanılmadı.

Oyuncular, kendi karakterlerinin gençliklerini canlandırırken yüzlerine elektrotlar takıldı.

Bu elektrotlar yardımı ile oyuncuların yüzleri hareket halindeyken kopyalandı.

Bilgisayarla yaratılan görüntü anlamına gelen ‘CGI’ teknolojisi ile aktörler gençleştirildi.

De Niro ve Al Pacino’ya gençleştirildikleri sahneleri beğendirmek ise hiç kolay olmadı.

İki usta, gençleştikçe gözlerindeki derin ve tehditkar ifade kaybolduğu gerekçesiyle bu sahneleri defalarca montajlattı.









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