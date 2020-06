The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı

GamesIndustry.biz tarafından yayınlanan rapora The Last of Us Part 2, Birleşik Krallık'ta PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan exclusive oyunu oldu.





Rekorun bir önceki sahibi yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End’di. Last of Us 2, Uncharted 4'ten %1 daha fazla satış gerçekleştirdi.

Buna ek olarak The Last of Us 2, 2013'te çıkan ilk The Last of Us oyunundan %76 oranında daha büyük bir açılışa imza attı.

The Last of Us Part 2 ayrıca Birleşik Krallık'ta bu yılın piyasalara en hızlı giriş yapan oyunu oldu. Rekorun bir önceki sahibi Animal Crossing: New Horizons'tan %40 fazla sattığı belirtildi.