The Last of Us Part II ertelendi ama yeni ekran görüntüleri paylaşıldı

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs’ta satışa sunulması beklenen The Last of Us Part II’nin çıkış tarihi corona virüs sebebiyle ertelendi. Sony, “Lojistik olarak, küresel kriz oyuncularımızın hak ettiği lansman deneyimini sunmamızı engelliyor,” dedi. Sony bunun haricinde Iron Man VR’ı da ertelediğini duyurdu.

Sony ve Naughty Dog tarafından geliştirilen yapımın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Naughty Dog, bunun ardında oyundan ekran görüntüleri de paylaştı. The Last of Us Part II'nin yeni ekran görüntülerinde, Joel ve Ellie'nin yeni görünümlerin yanı sıra, Tommy'nin dönüşüne ve yeni karakterlere de yer verilmiş. Hikaye detayları hakkında ise herhangi bir bilgi yok.