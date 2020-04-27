The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima çıkış tarihleri belli oldu
Worldwide Studios, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihlerini duyurdu. Yeni belirtilen tarihlere göre The Last of Us Part II 19 Haziran 2020 tarihinde, Ghost of Tsushima ise 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak.
27 Nisan 2020, Pazartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Sony, corona virüs yüzünden beklenen iki oyununu erteleme kararı almıştı. Hatta ön-sipariş eden oyunculara paralarını iade ettiler.
Ancak şirket geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part II’nin sinematikleri sızdırılması üzerine ani bir karar almak zorunda kaldı.
Son gelişmelere göre The Last of Us Part II 19 Haziran’da çıkarken, Ghost of Tsushima ise 17 Temmuz’da çıkıyor.