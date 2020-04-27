Sony, corona virüs yüzünden beklenen iki oyununu erteleme kararı almıştı. Hatta ön-sipariş eden oyunculara paralarını iade ettiler.

Ancak şirket geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part II’nin sinematikleri sızdırılması üzerine ani bir karar almak zorunda kaldı.

Son gelişmelere göre The Last of Us Part II 19 Haziran’da çıkarken, Ghost of Tsushima ise 17 Temmuz’da çıkıyor.