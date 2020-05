The Last of Us Part II'nin Orta Doğu’da yasak olduğu iddiası ise bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Oyunun daha önce ön siparişini veren Dubaili oyuncu, PlayStation Store hesabında göremeyince, PlayStation Destek ekibine e-posta yoluyla ulaşıyor. Destek ekibi ise oyunu mağazada görememesinin sebebinin “yetkili kurumlar” tarafından engellenmiş olması olduğunu ifade ediyor.

Oyunun bölgede neden engellendiğine dair herhangi bir açıklama yok. Ancak Reddit’teki söz konusu paylaşımın altında yasağın sebebinin, muhtemelen oyundaki LGBT teması olduğu ifade ediliyor. Şiddet içeren birçok oyun Orta Doğu’da yasaklanmadan oynanabilmişti. Bu nedenle yasağın nedeni olarak şiddete yönelik içerik denmiyor.

The Last of Us Part II, 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak.

Bu akşam sunum olacak

27 Mayıs Çarşamba günü PlayStation resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden sadece The Last of Us Part II özelinde bir State of Play yayını yapılacak. 25 dakikaya yakın olan State of Play’de The Last of Us Part II için yeni oynanış görüntüleri de yayınlanacak. State of Play yayınını bugün, Türkiye saati ile 23:00’te PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.