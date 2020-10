The Last of Us Remastered’ın yükleme süreleri düştü

Sony’nin 6 yıllık oyunu olan The Last of Us Remastered yeni bir güncelleme aldı. The Last of Us'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre The Last of Us 1.11 yamasıyla birlikte yükleme süreleri 90 saniyeden 14 saniyeye düştü. Ancak bu güncellemenin PS5 için değil PS4 için olduğunu belirtelim.

Sony muhtemelen PlayStation 5 için The Last of Us Remastered vr The Last of Us Part II’ye de güncelleme verecektir. Bu sayede yeni nesilde The Last of Us serisini daha da iyileştirilmiş grafikler, çözünürlük ve hızlı yükleme süreleri ile oynayabileceğiz.