The Last of Us’a online mod gelebilir

Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve 19 Haziran 2020 tarihinde piyasaya çıkan The Last of Us Part II oyununun, 21 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon satış adedini geçtiğini açıklamıştı. Böylece The Last of Us Part II, birinci parti PlayStation 4 özel oyunları içerisinde en hızlı satan oyun olmayı başardı.

Konuyla ilgili Naughty Dog’un Başkan Yardımcısı ve The Last of UsPart II oyununun yönetmeni Neil Druckmann, “Milyonlarca oyuncunun geçtiğimiz hafta The Last of Us Part II’yi oynamalarından ve deneyimlerini paylaşmalarından ötürü son derece minnettarız. The Last of Us Part II, Naughty Dog bünyesindeki yüzlerce yetenekli ve tutkulu geliştiricinin çabaları sayesinde geliştirildi. Aynı tutkuyu oyuncular tarafından da görmek bizim için büyük bir onur. Bu inanılmaz hedefe ulaşmamıza imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuşmuştu.

Druckmann, şimdi de oyunla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyuna The Last of Us'taki Left Behind gibi bir DLC düşünmediklerinin altın çizen Druckmann, buna karşın oyuna Online Mod eklemeyi planladıklarını duyurdu.

Online modun ilk oyundaki online oyun mantığından daha farklı olacağının altını çizen Druckmann, oyuncuları internet üzerinden bir araya getirmeyi planladıklarını, ama bunu ilk oyundaki gibi yapmayacaklarını söylemekle yetindi.

Druckmann yeni oyun moduyla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı.