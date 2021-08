The Lord of The Rings dizisinden ilk görsel yayınlandı

J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu The Lord of The Rings kitapları bir kez daha kameraya uyarlandı. Bu kez ana hikayenin geçmişine gideceğimiz The Lord of The Rings, bir Amazon dizisi olarak karşımıza çıkacak. Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk görsel resmi olarak paylaşıldı. Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan The Lord of The Rings dizisinin Amazon gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Dizinin çekimlerinin bugün tamamlandığı açıklandı. Yeni Zelanda'da çekilen The Lord of The Rings'in ilk görselinde ise İkinci Çağ'a doğru adım atıyoruz.

Beyazperde'nin haberine göre görselin dizinin ilk bölümünden olduğu biliniyor. The Lord of The Rings'ten yayınlanan görseldeki en büyük ipucu, en arkada görülen ve ışıldayan iki ağaç olarak karşımıza çıkıyor. Valinor'un İki Ağacı olarak bilinen figürler, Valar'ın henüz güneş ve ay doğmadan önce etrafı aydınlatan antik ışığı olduğu söyleniyor.

The Lord of The Rings dizisi, Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Henüz dizinin konu detayları saklanıyor. Ama Numenor Krallığı dönemine götüreceği biliniyor. Dunedain soyunun hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman var.