Kültür & Sanat The Matrix 4 hakkında yeni detaylar

The Matrix 4 hakkında yeni detaylar

Kültür & Sanat

The Matrix 4 hakkında yeni detaylar

Yakın zamanda resmi adı The Matrix Resurrections olarak açıklanan Matrix 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Filmin yeni yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II, yeni filmde hayranları farklı unsurların beklediğini, izleyicilerin seriye bakış açısının değişeceğini söyledi.

05 Eylül 2021, Pazar 11:26 Son Güncelleme:
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The Matrix: Ressurrections'ta genç Morpheus'u canlandıracağı konuşulan Yahya Abdul-Mateen II, yeni filmin, izleyicilerin seriyi yepyeni bir bakış açısıyla görmesini sağlayacağını belirtti. Independent Türkçe'nin haberine göre; 35 yaşındaki oyuncu The Matrix: Ressurrections'ı 27 Ağustos'ta vizyona giren filmi Şeker Adam'ın Laneti'yle (Candyman) kıyaslayadı. Amerikalı oyuncu "Çok farklı değil. Her ikisi de sevilen klasikler. Büyük bir kusursuzluk beklentisiyle geliyorlar ve izleyiciler onları görmek için sabırsızlanıyor. Ve bunun parçası olmak güzel" dedi.

 Yahya Abdul-Mateen II

Abdul-Mateen "Elbette anlara ve karakterlere kendi havanızı katma fırsatını beraberinde getiriyorlar. Ve bunu Şeker Adam'ın Laneti'yle yaptığımız gibi Matrix'le de yapmayı dört gözle bekliyoruz. Hepsi yeni, taze hikayeler anlatmak, anlatıyı değiştirmek ve yeni bir bakış açısı eklemek için fırsat" diye konuştu.

The Matrix: Resurrections'da Abdul-Mateen'in genç Morpheus'u canlandıracağı tahmin ediliyor. Ancak oyuncu hangi karakteri canlandırdığını açıklamaktan itinayla kaçınıyor. The Matrix: Resurrections'ın 22 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor.

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