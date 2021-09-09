Kültür & Sanat The Matrix 4'ün fragmanı yayınlandı

The Matrix 4'ün fragmanı yayınlandı

Kültür & Sanat

The Matrix 4'ün fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen The Matrix: Resurrections (The Matrix 4)'ün fragmanı yayınlandı. Fragman kısa sürede binlerce kez izlendi. Peki, The Matrix: Resurrections ne zaman vizyona girecek?

09 Eylül 2021, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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The Matrix 4 Resurrections filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Matrix Resurrections'ın sosyal medyada yayınlanan fragmanı kısa sürede binlerce kez izlendi. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.



Matrix 4 ile ilgili çok çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de Yahya Abdul-Mateen II'nin Morpheus'un gençliğini canlandıracağı üzerine olanıydı. Abdul-Mateen ise film hakkında "Elbette anlara ve karakterlere kendi havanızı katma fırsatını beraberinde getiriyorlar. Ve bunu Şeker Adam'ın Laneti'yle yaptığımız gibi Matrix'le de yapmayı dört gözle bekliyoruz. Hepsi yeni, taze hikayeler anlatmak, anlatıyı değiştirmek ve yeni bir bakış açısı eklemek için fırsat" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR CEVABIM YOK"

Serinin daha önceki bölümlerinde Morpheus'u canlandıran Laurence Fishburne ise, yeni filmde yer almamasıyla ilgili, "İnsanların bana bunu sorması mantıklı, bu yüzden eskimiyor. Ben bir sonraki Matrix filminde değilim ve Lana Wachowski'ye nedenini sormanız gerekir çünkü buna verecek bir cevabım yok" demişti.

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