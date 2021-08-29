Kültür & Sanat The Matrix'in yeni filminin resmi adı açıklandı

The Matrix'in yeni filminin resmi adı açıklandı

Kültür & Sanat

The Matrix'in yeni filminin resmi adı açıklandı

Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.

29 Ağustos 2021, Pazar 11:48 Son Güncelleme:
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Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek. Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.

MORPHEUS NEDEN YOK?

Laurence Fishburne, orijinal Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol aldı. Fishburne, Morpheus karakterinin Matrix 4'te neden yer almadığını, "İnsanların bana bunu sorması mantıklı, bu yüzden eskimiyor. Ben bir sonraki Matrix filminde değilim ve Lana Wachowski'ye nedenini sormanız gerekir çünkü buna verecek bir cevabım yok" sözleriyle açıklamıştı.


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