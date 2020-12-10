Kültür & Sanat The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

Kültür & Sanat

The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

Hem başrolde hem de yönetmen koltuğunda George Clooney’nin yer aldığı The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı.

10 Aralık 2020, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.

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