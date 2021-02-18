The Nioh Collection PlayStation 5 inceleme

Oyun içeriğini bilmeyenler için ufak bir özet geçmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Nioh serisi diğer oyunlardan da aşina olduğumuz hafif ve ağır komboların birleşiminden oluşan bir kombat mekaniğine sahip ve üç farklı savaş duruşumuz var. Ghost of Tsushima oynayanlar bunu hatırlayacaktır. Bölüm sonu canavarları, ganimetler, özel güçler ve savaş ekipmanlarıyla donatıldığımız RPG savaş oyunu diyebiliriz.

Oyunu daha önce hiç oynamadıysanız bu paketle beraber hem Nioh hem de Nioh 2’ye sahip olabilir ve ekstra DLC’leri oynayabilirsiniz. Hikayeyi anlamak için ilk oyuna dönmeniz gerekebilir ama Nioh 2 ile saatler boyunca eğlenebilirsiniz. Team Ninja, Nioh’u ilk geliştirmeye başladığında Dark Souls benzeri bir havası olduğu için sizi biraz zorlayabilir, fakat alıştıkça çok zevkli bir hal alıyor.

Oyunu PS4 üzerinde oynayanlar PS5 üzerinde denediklerinde farkı hemen anlayabilir. PlayStation 5 ile optimizasyonu yapıldığı için bekleme sürelerindeki artış oldukça kısalmış, önceden neredeyse 20 saniye beklediğiniz geçiş sahneleri artık sadece göz açıp kapamak kadar yakın. Tabi ki PS5 içindeki donanımında burada payı büyük.

Grafiksel tarafa baktığımız zaman ise yeni görsel modları görüyoruz. Üç farklı modumuz bulunuyor bunlar; Playstation Standart Modu, 4K Mod ve 120 FPS modu. Standart mod adından da anlaşılacağa üzere konsolunuzun bağlı olduğu TV ya da monitöre göre optimum performansı sağlayacak mod. 4K moduna aldığınızda ise görsel bir şölen sizi bekliyor. Özellikle oyun içindeki aksiyon sahneleri daha güzel bir hal alıyor. Oyunun en iddialı modu ise 120 FPS modu! Karakterinizin hareketleri ve oyun içerisindeki dünyanın daha akıcı bir hale geldiğini söyleyebilirim. PlayStation 5’in bütün performansını kullanarak 120 FPS sabit vermek gerçekten takdire şayan.

Grafik modları her iki Nioh oyununda da bulunuyor. 4K TV ya da 120 FPS destekleyen bir televizyonunuz olmayabilir ama bu önemli değil. Oyun her şekilde güzel ve akıcı çalışıyor. 60 FPS stabil verdiği için herhangi bir aksama yaşamadan maceranıza devam edebiliyorsunuz.

Oyun genel olarak güzel optimize edilmiş olsa da beğenmediğim bir yanı oldu, o da DualSense’in biraz arka planda kaldığı. Konsolu ilk test etmeye başladığım zaman özellikleri ve potansiyeline hayran olmuştum. The Nioh Collection da DualSense’in yeteneklerinden biraz daha faydalanılabilirdi diye düşünüyorum.

Sonuca bağlayacak olursam...

Nioh serisini daha önce oynamamış ya da yeniden bitirmek isteyen, Japon kültürünü seven ve RPG oyunlara yakın olan biriyseniz seveceğinizi düşünüyorum. Yeni jenerasyon optimizasyonu ile beraber daha iyi bir hale getirilmiş.







