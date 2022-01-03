Magazin The Office dizisinin 'Todd Packer'ı David Koechner tutuklandı

The Office dizisinin 'Todd Packer'ı David Koechner tutuklandı

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The Office dizisinin 'Todd Packer'ı David Koechner tutuklandı

'The Office' dizisinde 'Todd Packer' karakterini canlandıran David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 15:25 Son Güncelleme:
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Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı ve BBC televizyonun aynı adlı dizisinden uyarlanan 'The Office'in yıldızlarından David Koechner, tutuklandı.

'The Office' dizisinde hayat verdiği 'Todd Packer' karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı.

TRAFİK TABELASINA ÇARPTI

Polis kayıtlarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabasıyla bir trafik tabelasına çarptı. Alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi.


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