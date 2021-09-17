Milyonlar bu filmi nefeslerini tutarak izledi. Soğuk Savaş döneminde yetimhanede erken yaşlarda satranç öğrenen bir kızın durdurulamaz başarısının hikayesini konu alan Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Netflix dizisi The Queen’s Gambit, kısa sürede 92 ülkede “Top 10” listesine girmiş ve 63 ülkede ise 1. sıraya oturmuştu.

2021 Emmy Ödüllerinde 9 dalda ödül alan yapım, şimdi önemli bir sorunla karşı karşıya... Sovyet satranç ikonu Nona Gaprindashvili...

Raporlar, Sovyet satranç ikonu Nona Gaprindashvili'nin dizideki bir diyalog nedeniyle Netflix'e 5 milyon dolarlık bir iftira davası açtığını gösteriyor.

Gaprindashvili'nin tepkisini çeken replik, dizinin “Endgame” başlıklı son bölümünden geliyor.

Bölümde, bir yorumcu Sovyet satranç oyuncusu Nano Gaprindashvili'nin gerçek hayattaki başarılarını oyunun başrol karakteri Anya Taylor-Joy'un Beth Harmon'uyla karşılaştırıyor.

İşte davaya konu olan o sözler:

"Onunla ilgili tek sıra dışı şey, gerçekten, onun cinsiyeti ve bu bile Rusya'da benzersiz değil... Nona Gaprindashvili var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı."

Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açan Satranç oyuncusu Nano Gaprindashvili yukarıdaki alıntının onun başarılarının yanlış bir sunumu olduğunu söylüyor ve 25 sayfalık dava dilekçesiyle durumu mahkemeye taşıyor.

Bahsi geçen dilekçe

Gaprindashvili kadın satrancının öncüsüdür ve memleketi Gürcistan'da çok sevilen bir ikondur. Olağanüstü kariyeri boyunca birçok şampiyonluk kazandı, dünyanın en iyi erkek satranç oyuncularından bazılarını yendi ve erkekler arasında uluslararası satranç büyükustası statüsünü elde eden tarihteki ilk kadın oldu

Gaprindashvili'nin 25 sayfalık şikayeti, “Gaprindashvili'nin 'erkeklerle hiç karşılaşmadığı' iddiası, bariz bir şekilde yanlış, ayrıca son derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı. Bu bölümün çekildiği yıl olan 1968'e kadar, aralarında Dragolyub Velimirovich, Svetozar Gligoric, Paul'un da bulunduğu o zamanın en az on Grandmaster'ı da dahil olmak üzere en az 59 erkek satranç oyuncusuna (28'i aynı anda bir oyunda) karşı yarışmıştı. Keres, Bojan Kurajica, Boris Spassky, Viswanathan Anand ve Mikhail Tal. Son üçü de kariyerleri boyunca dünya şampiyonu oldular." diyor.

Ama bekleyin, bu kadar değil...

Oyuncunun hukuk firması Rufus-Isaacs Acland , "Netflix, Gaprindashvili'nin kurgusal kahramanının Gaprindashvili de dahil olmak üzere başka hiçbir kadının yapmadığını yapmayı başarmış gibi görünmesini sağlayarak ucuz ve alaycı 'dramı büyütmek' amacıyla Gaprindashvili'nin başarıları hakkında yüzsüzce ve kasten yalan söyledi" diyor.

NETFLİX'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Netflix tarafından geçen gün yapılan açıklamada, "Netflix, Bayan Gaprindashvili'ye ve şanlı kariyerine yalnızca son derece saygı duyuyor, ancak bu iddianın hiçbir değeri olmadığına inanıyoruz ve bunu şiddetle savunacağız " dedi.



