The Simpsons ne zaman bitecek?

Yapımcı Mike Reiss, şu anda 32. sezonunda olan ve 34’üncü sezon onaylı alarak şimdiden 2023’te 757 bölüme ulaşmayı garantileyen çizgi dizi The Simpsons'ın sona erme ihtimali üzerine konuştu. Independent Türkçe'nin haberine göre; Simpsonlar'ın (The Simpsons) sonsuza kadar sürecek bir dizi olarak kurgulandığına dikkat çeken Reiss, sona dair her girişimin kısa süre içinde dizinin yeniden başlamasıyla, uyarlama dizilerle ve film uyarlamalarıyla sonuçlanacağını söyledi.

'GÜNCEL OLAYLARDAN BAHSEDEN HER ŞEY DEVAM ETMELİ'

Reiss, "Simpsonlar tamamen dünyayla, insanlıkla, dünyada olup bitenlerle ve insan olarak yaptıklarımızla ilgili ve bizce diziyi bitirmek, insanların yapabileceklerine ve dünyada gerçekleşebileceklere dair her şeyden bahsettiğimizi söylemek anlamına gelir" dedi.

Saturday Night Live ya da The Daily Show için de aynı durum geçerli olduğunu savunan 61 yaşındaki yapımcı "Güncel olaylardan bahseden her şey devam etmeli çünkü neden dursunlar ki?" dedi.

Mike Reiss "Dizi sonsuza kadar sürebilir. Sona erse bile, 5 yıl sonra yeniden başlar ya da uyarlama diziler çekilir. Kesinlikle başka bir film de olacak. Gidip bir daha dönme şansımız bile olmadı" diye konuştu.

Hayranlar yaygın olarak Simpsonlar'ın altın çağının 9. veya 10. sezonunda sona erdiğini kabul etse de dizi önemli bir izleyici kitlesini hâlâ koruyor.

The Simpsons'ın geleceği gördüğüne dair bir komplo teorisi de var. Yaşanan birçok olayın daha önce dizide konu olarak işlenmesi, bu iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu.