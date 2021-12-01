Kültür & Sanat The Simpsons sansürlendi

The Simpsons sansürlendi

Kültür & Sanat

The Simpsons sansürlendi

Disney, dijital yayın platformu Disney+'ta ünlü animasyon dizisi Simpsons’ın bir bölümüne sansür uyguladı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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Simpsons dizisinin Hong Kong’da geçen ve 1989 yılında Tiananmen Olayları’na ikonik tank fotoğrafıyla atıfta bulunan bölümün kaldırıldığı bildirildi. “Goo Goo Gai Pan” adlı söz konusu bölümde, Simpson ailesinin Çin’i ziyaret ettiği ve Tiananmen Meydanı’nda gösterilen bir pankartta “Bu alanda, 1989 yılında hiçbir şey olmadı” şeklinde bir şakanın yazdığı belirtiliyor. İlk olarak 2005’te dizinin 16. sezonunda yayınlanan bölümün, dijital platformda olmadığı belirtiliyor. 

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