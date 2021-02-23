The Simpsons'ın siyahi karakterini artık beyaz aktör seslendirmeyecek
ABD'de son dönemde siyahi ya da farklı bir ırktan olan animasyon karakterlerinin, karaktere aykırı olarak beyaz oyuncular tarafından seslendirilmesi tartışma yaratmıştı. Bazı yapımlar, karakterlere yeni seslendirme ekibi seçti. Bu yapımlardan biri de 30 yıldan fazladır televizyonlarda gösterilen The Simpsons dizisi oldu. Dizinin siyahi karakteri Dr. Hibbert'ı artık Kevin Michael Richardson seslendirecek.
23 Şubat 2021, Salı 11:44 Son Güncelleme:
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Harry Shearer'ın The Simpsons dizisinde seslendirdiği Dr. Julius Hibbert karakterini artık Kevin Michael Richardson seslendirecek. Uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde gösterilen dizi, geçen yıl beyaz oyuncuların artık 'beyaz olmayan' karakterleri seslendirmemesi konusunda adım atmıştı. 1989 yılında yayın hayatına giren dizide Harry Shearer, Dr Hibbert'ın yanı sıra Mr. Burns, Ned Flanders ve Müdür Skinner'ı da seslendiriyor. 32 sezonda Harry'i son kez karakteri seslendirecek. Kevin Michael Richardson ise The Simpsons dizisinin 70 bölümünde seslendirmen olarak bulundu. Kevin ayrıca, Family Guy, American Dad ve F Is for Family dizilerinde de seslendirme yapıyor.
https://twitter.com/nypost/status/1363965459545153538
https://twitter.com/_NoMoreMutants/status/1364127895220797440
The Simpsons'ın seslendirme ekibindeki sarsılmalar, komedyen Hari Kondabolu'nun 2017 yılında çıkardığı The Problem With Apu belgeseli ile başladı.
Belgeselde Güney Asya asıllı Apu'nun Hank Azaria, tarafından seslendirilmesi konu alınıyordu.