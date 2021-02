Harry Shearer'ın The Simpsons dizisinde seslendirdiği Dr. Julius Hibbert karakterini artık Kevin Michael Richardson seslendirecek. Uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde gösterilen dizi, geçen yıl beyaz oyuncuların artık 'beyaz olmayan' karakterleri seslendirmemesi konusunda adım atmıştı. 1989 yılında yayın hayatına giren dizide Harry Shearer, Dr Hibbert'ın yanı sıra Mr. Burns, Ned Flanders ve Müdür Skinner'ı da seslendiriyor. 32 sezonda Harry'i son kez karakteri seslendirecek. Kevin Michael Richardson ise The Simpsons dizisinin 70 bölümünde seslendirmen olarak bulundu. Kevin ayrıca, Family Guy, American Dad ve F Is for Family dizilerinde de seslendirme yapıyor.













The Simpsons'ın seslendirme ekibindeki sarsılmalar, komedyen Hari Kondabolu'nun 2017 yılında çıkardığı The Problem With Apu belgeseli ile başladı.

Belgeselde Güney Asya asıllı Apu'nun Hank Azaria, tarafından seslendirilmesi konu alınıyordu.